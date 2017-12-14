انتفض تشلسي حامل اللقب عقب خسارته أمام وست هام في المرحلة الماضية وألحق خسارة قاسية بمضيفه هادرسفيلد الوافد حديثا الى دوري الأضواء 3-1 في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم.

وعزز تشلسي موقعه في المركز الثالث برصيد 35 نقطة. وكان الفريق اللندني الطرف الأفضل طوال المباراة التي حسمها في مطلع الشوط الثاني بتقدمه بثلاثية نظيفة، كان بطلها ويليان الذي نجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين، وذلك للمرة الأولى في مباراة واحدة في الدوري الممتاز.

وانتزع كريستال بالاس فوزا صعبا من ضيفه واتفورد 2-1، تقدم واتفورد بهدف مبكر سجله الهولندي داريل يانمات بعد مرور 3 دقائق.

وصعد بالاس من المركز الأخير الى السابع عشر برصيد 14 نقطة، في حين يملك واتفورد 22 نقطة في المركز التاسع.

وتابع بيرنلي، مفاجأة الموسم، عروضه القوية بفوزه على ستوك سيتي بهدف سجله اشلي بارنز قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

وارتقى بيرنلي الى المركز الرابع برصيد 31 نقطة متقدما على ليفربول وأرسنال بفارق نقطة ونقطتين على التوالي.

ألمانيا

واصل لايبزيغ وصيف بطل الموسم الماضي نزف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فولفسبورغ 1-1، واستعاد بوروسيا دورتموند سكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه ماينتس 2-0 في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني.

على ملعب «فولكسفاغن ارينا»، كان فولفسبورغ البادئ بالتسجيل عبر مدافعه الهولندي باول فيرهايغ (15 من ركلة جزاء)، وأدرك لايبزيغ التعادل في الشوط الثاني بواسطة لاعب وسطه مارسيل هالستنبرغ (52).

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها لايبزيغ في تحقيق الفوز، علما انه كسب 6 نقاط فقط في مبارياته الخمس الأخيرة.

وعزز لايبزيغ موقعه في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

وعلى ملعب «اوبل ارينا» انتصر دورتموند اخيرا بفوزه على مضيفه ماينتس بهدفين نظيفين سجلهما اليوناني سقراطيس (55)، والياباني شينجي كاغاوا (89).

وهو الفوز الأول لبوروسيا دورتموند في الدوري منذ 30 سبتمبر الماضي حين تغلب على اوغسبورغ 2-1، والاول ايضا في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد النمساوي بيتر شتويغر.