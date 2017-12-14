استهل انتر مشواره في مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوز بالغ الصعوبة على بوردينوني من الدرجة الثالثة 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي، ليحجز أولى بطاقات ربع النهائي.

وتستهل أندية الدرجة الأولى المصنفة بين الثمانية الأوائل، مشوارها من دور الـ 16.

ويقدم انتر موسما لافتا في الدوري المحلي، وهو الوحيد الذي لم يخسر بعد، إذ يتصدر الترتيب بفارق نقطة عن نابولي الثاني ونقطتين عن يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة الماضية.

في المقابل، خاض بوردينوني 4 أدوار لبلوغ ثمن النهائي، وأزاح في طريقه كالياري من الدرجة الاولى في الدور السابق.

وفي ركلات الترجيح، أهدر السلوفاكي ميلان شكرينيار وروبرتو غاليارديني للأفاعي، لكن خصمه أهدر 3 مرات قبل ان يسجل الياباني يوتو ناغاتومو الركلة الأخيرة ليتأهل انتر بشق النفس الى دور الثمانية.

كأس الرابطة الفرنسية

نجح فريق تولوز في التأهل لدور الـ 8 للنسخة الـ 24 لبطولة كأس الرابطة الفرنسية، وذلك بعدما انتصر على ضيفه بوردو بثنائية بيضاء في افتتاح منافسات ثمن نهائي المسابقة الملحية.

وتقدم أصحاب الأرض من ركلة جزاء، تمكن الإيفواري ماكس جراديل، من تنفيذها بنجاح (36)، قبل أن يضاعف أولا تويفونين النتيجة (53).