تأهل غريميو البرازيلي بطل ليبرتادوريس إلى النهائي، بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف بعد التمديد 1-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، فيما حل اوراوا الياباني خامسا على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

ويدين غريميو بتأهله الى النهائي في أول مشاركة له في البطولة الى البديل ايفرتون سوزا سواريز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95.

وقدم غريميو الذي صعد الى نصف النهائي مباشرة بعدما توج بطلا لكأس ليبرتادوريس عرضا متفاوتا، حيث ظهر بشكل عادي في الشوط الاول، قبل ان يستعيد عافيته في اواخر الشوط الثاني والشوطين الإضافيين ويسجل هدف الفوز.