واصلت الصحف الإنجليزية حديثها عن الصراع الدائر بين المتصدر مان سيتي ومطارده مان يونايتد خاصة عقب الديربي الأخير.

وخرجت صحيفة «ميرور» بعنوان «الحفلة مستمرة»، في إشارة إلى تصريحات مدرب السيتي بيب غوارديولا، التي رفض فيها اتهامات مدرب اليونايتد جوزيه مورينيو بأن لاعبي المتصدر بالغوا في الاحتفال، بعد انتهاء المباراة (2-1).

وكان المدرب الإسباني قد أكد أيضا أن فريقه سيواصل الاحتفال بهذه الطريقة عند الفوز في المباريات المهمة.

وعنونت صحيفة «غارديان»: «المو» وغوارديولا يواصلان الحرب الكلامية».

كما أكدت الصحيفة استعداد الملاكم تايسون فيوري، الحاصل على تصريح بالعودة للمنافسات، لمواجهة بطل العالم للوزن الثقيل، أنتوني جوشوا.

أما صحيفة «مترو»، فقالت في عنوان: «الاحتفالات مناسبة، حقا»، ونقلت تصريحات غوارديولا ردا على مورينيو.

وركزت صحيفة «ديلي إكسبريس» أيضا على الجدل الدائر بين الفيلسوف وسبيشال ون، بعنوان «بيب: لا تنظروا إلى الخلف بغضب».

مينوتي ينصف بيب

في حوار للمدرب الأرجنتيني سيزار مينوتي أثنى فيه على مدرب مان سيتي بيب غوارديولا وأشار إلى أنه ميسي المدربين.

وقال: غوارديولا هو ميسي المدربين، وكنت أضحك كثيرا عندما يقول البعض إن المدرب ليس المتحكم في الفريق، شاهدوا الآن بيب إنه يغير أسلوب الأندية في دوريات مختلفة.