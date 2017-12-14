وجه محمد صلاح نجم ليفربول رسالة غامضة تفتح الباب أمام تكهنات عديدة بشأن مستقبله مع الفريق الإنجليزي، في ظل تألقه وتصدره لائحة هدافي البريمييرليغ بتسجيل 13 هدفا بعد مرور 16 جولة من المسابقة.

وهز صلاح شباك إيفرتون، لينجح في معادلة أفضل رقم له في مسيرته برصيد 19 هدفا خلال 24 مباراة في الموسم الحالي.

وقال اللاعب المصري عبر موقع ناديه الرسمي، عن أهدافه الشخصية هذا الموسم، «سأقول في نهاية الموسم، ولكن الآن أنا هادئ وأبقي الأمر لنفسي سنرى في نهاية الموسم».

وأضاف صلاح «شعرنا بخيبة أمل بعد التعادل مع إيفرتون، لكن علينا أن نتقبل النتيجة والاستمرار في العمل، المباراة القادمة أمام وست بروميتش ألبيون، مهمة بالنسبة لنا وعلى أرضنا، ويجب أن نحصل على الثلاث نقاط».

البارسا وكوتينيو

قرر نادي برشلونة أن يقدم عرضا جديدا للدولي البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب نادي ليفربول من أجل حسم التعاقد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وتابعت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن اللاعب البرازيلي هو أولوية داخل البلوغرانا، خاصة انه يلعب في نفس مركز الدولي الإسباني المخضرم أندريس إنييستا.

وأضافت الصحيفة أن البارسا يعلم أن الصفقة لن تتم بسهولة ولكن يحاول أن يغلق المفاوضات مع إدارة الريدز وهناك موافقة على البيع.