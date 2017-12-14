لم تنفع عودة نجم سان انتونيو سبيرز كاوهي ليونارد فريقه وسقط على أرض مضيفه دالاس مافريكس 89-95، الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعاد ليونارد بعد غياب عن أول 27 مباراة لفريقه هذا الموسم بسبب إصابة عضلية، ولعب 15 دقيقة فقط قدم خلالها أداء رائعا مسجلا 13 نقطة مع 6 متابعات، وترك الملعب عندما كان فريقه متقدما في الربع الثالث 55-50.

لكن دالاس حسم النتيجة بالأداء الجماعي، حيث سجل له هاريسون بارنز (17 نقطة و6 متابعات) وكل من ويسلي ماتيوز ويوجي فيريل ودجاي دجاي باريا 16 نقطة، ودوايت باول 12 نقطة مع 12 متابعة.

ومني سان انتونيو ثالث المنطقة الغربية بالخسارة الثانية السابعة خارج أرضه والتاسعة منذ بداية الموسم مقابل 19 فوزا، في حين حقق دالاس مافريكس متذيل ترتيب المنطقة في المركز الخامس عشر فوزه الثامن مقابل 20 هزيمة.

وحسم كليفلاند كافالييرز وصيف البطل وثاني المنطقة الشرقية نتيجة المباراة مع ضيفه اتلانتا هوكس 123-114 محققا فوزه الثاني على التوالي، والحادي عشر على ارضه والعشرين في البطولة مقابل 8 هزائم.

وألحق كليفلاند الهزيمة الحادية والعشرين (مقابل 6 انتصارات فقط) بأتلانتا صاحب المركز الخامس عشر الأخير في المنطقة الشرقية، بعد نجاح لاعبيه بتحقيق رقم قياسي للموسم بعدد المحاولات الناجحة في التسديدات الثلاثية الذي بلغ 20 رمية (أي 60 نقطة).

وكالعادة، كان ليبرون جيمس أفضل المسجلين لكليفلاند (25 نقطة) مع رقم قياسي شخصي في عدد المتابعات (17)، وأضاف 5 من زملائه ما يزيد على 13 نقطة أبرزهم كايل كورفر (19 نقطة 18 منها من 6 رميات ثلاثية)، وكيفن لوف (17 نقطة و12 متابعة) وجف غرين (17 نقطة).