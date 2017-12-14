تأهل ريال مدريد الاسباني حامل اللقب إلى المباراة النهائية لكأس العالم للاندية في كرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه الجزيرة الاماراتي 2-1 أمس في ابوظبي في الدور نصف النهائي.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو (53) والويلزي غاريث بيل (81) لريال مدريد، والبرازيلي رومارينيو (41) للجزيرة.

واصبح رونالدو افضل هداف في تاريخ البطولة بعد أن رفع رصيده الى ستة أهداف، متفوقا على مهاجمي برشلونة الاسباني، الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز (خمسة أهداف لكل منهما).

ولحق ريال مدريد بطل أوروبا وإسبانيا بالتالي بغريميو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الذي تأهل إلى النهائي الثلاثاء بفوزه على باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف 1- 0 بعد التمديد (الوقت الأصلي 0-0).