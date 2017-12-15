حقق مان سيتي المتصدر انجازا تاريخيا بفوزه الكبير على مضيفه سوانسي سيتي 4-0 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين السيتي بفوزه الى الإسباني دافيد سيلفا الذي سجل ثنائية، ولعب بالتالي دورا اساسيا في ادخال فريقه الى سجلات الأرقام القياسية.

وأصبح السيتي أول فريق يحقق 15 انتصارا متتاليا في الدوري الإنجليزي، منفردا بالرقم القياسي الذي تشاركه في المرحلة السابقة مع ارسنال، صاحب حقق 14 انتصارا متتاليا بين 10 فبراير 2002 و24 اغسطس من العام ذاته، أي على امتداد موسمين.

وكان الانتصار مميزا ايضا بالنسبة للمدرب غوارديولا، صاحب الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في ثلاث بطولات من أصل الخمس الكبرى، كونه يحمل الرقم القياسي في اسبانيا، حيث حقق 16 فوزا متتاليا مع برشلونة (يتشارك الأخير الرقم القياسي مع غريمه ريال مدريد) خلال موسم 2010-2011، و19 متتاليا مع بايرن ميونيخ خلال موسم 2013-2014.

والأهم من الأرقام القياسية، أن سيتي حافظ على فارق الـ 11 نقطة بينه وبين جاره اللدود مان يونايتد الذي فاز على ضيفه بورنموث 1-0 بفضل هدف سجله في الدقيقة 26 البلجيكي روميلو لوكاكو الذي فك صيامه عن التهديف لاربع مباريات متتالية ورفع رصيده الى 9 أهداف في الدوري.

وواصل توتنهام صحوته بتحقيقه فوزه الثاني على التوالي، وذلك بتغلبه على ضيفه برايتون بهدفين سجلهما العاجي سيرج اورييه (40) والكوري الجنوبي سون هيونغ مين (88).

واستفاد السبيرز من تعثر ليفربول وأرسنال مجددا بتعادل الاول على ارضه مع وست بروميتش البيون والثاني خارج قواعده مع جاره وست هام لإزاحتهما والصعود الى المركز الثالث.