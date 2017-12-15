ابتعد بايرن ميونيخ بطل المانيا في المواسم الخمسة الماضية بفارق تسع نقاط عن اقرب منافسيه بعد فوزه الصعب على ضيفه كولن الاخير 1-0 في المرحلة السادسة عشرة.

ويدين بايرن بفوزه الى الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، معززا صدارته لترتيب الهدافين برصيد 15 هدفا، وبفارق ثلاثة اهداف عن الغابوني بيار اوباميانغ (مهاجم بوروسيا دورتموند).

ورفع البافاري رصيده الى 38 نقطة، مقابل 29 لشالكه الذي ارتقى الى المركز الثاني بفوزه على ضيفه اوغسبورغ 3-2. وبات كولن هو الفريق الوحيد في الدوري حتى الان الذي لم يذق طعم الفوز واكتفى بثلاث نقاط فقط من 3 تعادلات في 16 مرحلة، ولم ينفعه اقالة مدربه النمساوي بيتر شتويغر.

وحقق كولن اسوأ بداية موسم في تاريخه في البطولة.

واستفاد شالكه من تعثر لايبزيغ وصيف الموسم الماضي بالتعادل مع مضيفه فولفسبورغ 1-1 ليقتنص منه المركز الثاني بفوزه على اوغسبورغ 3-2.