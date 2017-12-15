أحرز انديبندينتي الأرجنتيني لقب مسابقة «كوبا سوداميريكانا» بتعادله مع فلامينغو البرازيلي 1-1 في إياب الدور النهائي على ملعب ماركانا الشهير في ريو دي جانيرو، بعد ان كان تغلب عليه ذهابا 2-1 في بوينس ايرس.

وكان فلامينغو في طريقه الى إحراز لقبه الدولي الاول منذ 18 عاما حين سجل له لوكاس باكيتا هدف السبق في الدقيقة 29.

لكن ازكييل باركو خطف هدف التعادل بعد 10 دقائق من ركلة جزاء محولا وجهة الكأس لمصلحة فريقه.

وأضاف انديبندينتي بالتالي لقب «كوبا سوداميريكانا»، الموازية لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، الى سجله الزاخر بـ 17 لقبا دوليا، منها 7 ألقاب في كأس ليبرتادوريس ولقبان في كأس انتركونتيننتل (كانت تجمع بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية واستبدلت بكأس العالم للأندية عام 2000).