«الثعالب» أعادت إنجاز 2003

ركزت الصفحات الرياضية بالصحف الإنجليزية على الفوز الذي حققه مان سيتي على سوانزي سيتي والذي تمكن عن طريقه من تعزيز صدارته للمسابقة وتحطيم الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية فيها برصيد 15 انتصارا.

وخرجت صحيفة «دايلي إكسبريس» بعنوان «سيلفا يقود سيتي للرقم القياسي».

وذكرت الصحيفة في خبر آخر أن مدرب نيوكاسل رافاييل بينيتيز يستعد للإنفاق ببذخ لتعزيز صفوف الفريق مع قرب بيع النادي إلى ملاك جدد.

من جهتها، قالت صحيفة «ديلي ستار» في عنوان «سيلفا اللامع للغاية»، لكنها أشارت أيضا إلى فوز مان يونايتد على بورنموث 1-0 بعنوان «روميلو الفائز الصامت» وذلك بعدما أحرز المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد دون أن يحتفل به.

إصابة بايلي

أكد جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد أن ايريك بايلي مدافع الفريق قد يضطر لإجراء عملية جراحية للتعافي من إصابته.

وأشار «المو» إلى أن إصابة بايلي في كاحله قبل شهر قد تحتاج لعملية جراحية من أجل التعافي منها، بعدما غاب عن 8 مباريات للفريق حتى اللحظة.

أوزيل حدد وجهته

زاد الجدل حول مصير الألماني مسعود أوزيل نجم أرسنال في الأيام الأخيرة مع اقتراب شهر يناير الذي يحق له خلاله التفاوض مع أي فريق يرغب في الانتقال إليه في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن أوزيل يفضل الانتقال إلى المنافس المحلي مان يونايتد على العملاق الإسباني برشلونة.

ويأتي هذا على عكس ما تردد في الصحف الإسبانية مؤخرا عن أن أوزيل يفضل برشلونة، حيث يريد اللاعب لم الشمل مع جوزيه مورينيو في اليونايتد، حيث سبق أن عمل معه في ريال مدريد.

لوكاكو.. 30×38

ساهم البلجيكي رومليو لوكاكو مهاجم مان يونايتد في الفوز الذي حققه فريقه على حساب بورنموث بعدما سجل الهدف الوحيد في اللقاء ليكون بذلك لوكاكو قد سجل منذ بداية الموسم الماضي 30 هدفا في 38 مباراة ودون ان يسجل في مباريات لفرق الست الكبار في البطولة.

ليستر يفعلها للمرة الأولى منذ 2003

نجح فريق ليستر سيتي في تسجيل 3 أهداف خلال الشوط الأول من لقائه أمام ساوثمتون خارج ملعبه وهو الأمر الذي يفعله للمرة الاولى في شوط واحد خارج ملعبه بالبريمييرليغ منذ أكتوبر 2003 ضد ولفرهامبتون.

روني.. أكثر من هز شباك نيوكاسل

وفقا لإحصائيات موقع اوبتا فإن الانجليزي المخضرم واين روني هو اكثر لاعب تمكن من احراز الاهداف في شباك فريق نيوكاسل بواقع 15 هدفا أكثر من أي لاعب آخر.

فينغر: إنه نحس اليونايتد

أكد فينغر مدرب أرسنال أن النحس الذي طارد فريقه في مباراة مان يونايتد والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف لواحد، كان سببا في تعادل الفريق ضد وست هام.