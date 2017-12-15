بلغ فيورنتينا الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ايطاليا للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة، وذلك بفوزه القاتل على ضيفه سمبدوريا 3-2 على ملعب «ارتيميو فرانكي» في مباراة سجلت خلالها ثلاث ركلات جزاء.

ويدين الفيولا الذي توج بلقب المسابقة للمرة الأخيرة عام 2001، بتأهله الى الفرنسي جوردان فيريتو، اذ سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي استهله فريقه بشكل مثالي.

ولحق «فيولا» بانتر ميلان الذي تأهل الثلاثاء الماضي بفوزه على بوردينوني ليتواجه في ربع النهائي مع جاره اللدود ميلان الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في رابع مباراة له بقيادة مدربه الجديد غاتوزو، وجاء على حساب ضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة كبيرة 3-0.

الرابطة الفرنسية

ثأر باريس سان جرمان متصدر ترتيب الدوري من ستراسبورغ بالفوز عليه 4-2 وتأهل الى ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية.

سجل يوان سالمييه (12 خطأ في مرمى فريقه) والارجنتيني دي ماريا (25) والبرازيلي الفيس (62) والألماني دراكسلر (78) لسان جرمان، وجيريمي غريم (36) وبلاياك (88) لستراسبورغ.

وكان ستراسبورغ الحق بباريس الخسارة الاولى هذا الموسم في الدوري (2-1).

وخاض سان جرمان مباراته بغياب نجمه البرازيلي نيمار.

وخرج ليون ومرسيليا ثاني وابع الدوري من دور الـ 16 بخسارة الاول امام مونبلييه 1-3، والثاني امام رين 3-4 بركلات الترجيح اثر تعادلهما في الوقت الاصلي 2-2.