قدم صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو عرضا رائعا سجل فيه هدفا ليقود ريال مدريد الى الفوز على الجزيرة الاماراتي بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي.. وسنستعرض معا بعض أرقام الدون بعد نهاية المباراة.

1- رونالدو في الموسم الحالي أحرز 15 هدفا في 20 مباراة.

2- رونالدو في 2017 لعب 56 مباراة سجل 52 هدفا وصنع 13 هدفا

3- رونالدو مع المدرب زيدان سجل 84 هدفا وصنع 21 ليساهم بـ 105 أهداف.

4- رونالدو طوال مسيرته مع الأندية سجل 544 هدفا وصنع 175 هدفا في 737 مباراة.

5- رونالدو سجل طوال تاريخه الكروي 623 هدفا وصنع 202 هدف في 884 مباراة.

6- الضابط الأعظم هو هداف ريال مدريد التاريخي بـ 421 هدفا.

7- كريستيانو بات أفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 6 أهداف.

8- رونالدو حاليا الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال ولليورو وريال مدريد ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وهداف الدوريات الأوروبية الكبرى على مر العصور والهداف التاريخي لمشاركات الأندية على مستوى العالم في المسابقات الدولية.

9- رونالدو سجل مع الملكي 11 هدفا في ملاعب محايدة.

10- رونالدو طوال تاريخه لعب نصف نهائي كأس العالم للأندية 4 مرات سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفين.

11- كريستيانو لأول مرة يسجل هدفا في الملاعب الإماراتية.