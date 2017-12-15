أطلق مشجعو ميلان هاشتاغ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من أجل حث حارس المرمى الشاب جيانلويجي دوناروما على طرد وكيله مينو رايولا.

ووقع الحارس الشاب عقدا جديدا مع ميلان في الصيف، لكن في الأيام الأخيرة كانت هناك شائعات جديدة عن مستقبله.

حيث يقال إن رايولا غير راض عن شروط تلك الصفقة، ويريد أن يأخذ البالغ من العمر 18 عاما بعيدا عن ملعب سان سيرو في الصيف المقبل، وكانت جماهير اللومباردي رفعت لافتة تطالب فيها دوناروما بالرحيل، وذلك خلال المباراة ضد فيرونا في الكأس، وشوهد البالغ من العمر 18 عاما وهو يبكي بسبب شعوره بالضيق بسبب الاحتجاجات ضده، ولم يتحدث دوناروما حتى الآن عن رأيه فيما يحدث، لذلك يريد مشجعو الروزونيري منه أن ينكر الشائعات إذا لم تكن صحيحة، ويعتقدون أن رايولا هو من قام بتسريب هذه القصص إلى وسائل الإعلام.

وفي هذا الصدد أطلقت جماهير الفريق الأحمر هاشتاغ بعنوان «جيجيو.. اطرده»، على وسائل الإعلام الاجتماعية في محاولة منهم لإقناع دوناروما بطرد رايولا والبحث عن وكيل جديد مناسب لا يكون سببا في إشعال الخلافات بين اللاعب وجماهير وإدارة النادي.

وشهدت عناوين الصحف الإيطالية تركيزا كبيرا على التطورات الأخيرة في أزمة الحارس دوناروما مع ناديه ميلان.

وركزت كوريري ديلو سبورت على لقاء ميلان القادم مع إنتر في الديربي نهاية هذا الشهر، وكتبت «دموع وديربي، ميلان يتأهل لربع نهائي الكأس بعد التغلب على فيرونا، الآن عليهم مواجهة إنتر، واحتجاجات كبيرة على دوناروما».

وعنونت لاغازيتا ديلو سبورت إشارة إلى الأحداث التي وقعت في سان سيرو «جيجيو (دوناروما) يبكي، وميلان يضحك.. ميلان هزم فيرونا، وضرب موعدا للديربي مع إنتر في أعياد الميلاد».