واصل هيوستن روكتس تحليقه في صدارة المنطقة الغربية والترتيب العام بتحقيقه فوزه الحادي عشر على التوالي والسابع عشر في آخر 18 مباراة، وجاء على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس 108-96 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد أن عانى في مباراته السابقة أمام نيو أورليانز بيليكنز قبل أن يقول كلمته في الوقت المناسب، بدا هيوستن حريصا على عدم السماح لتشارلوت بالشعور أن باستطاعته العودة من ملعب فريق المدرب مايك دانتوني بالانتصار.

وحسم هيوستن اللقاء بشكل فعلي في أواخر الربع الأول وبداية الربع الثاني عندما سجل 25 نقطة متتالية دون رد من ضيفه، ما سمح له بالتقدم 49-23 وذلك كان كافيا له لكي يفرض إيقاعه لما تبقى من اللقاء.

وسجل هيوستن آخر 14 نقطة من الربع الأول رغم جلوس نجمه جيمس هاردن على مقاعد البدلاء خلال هذه الفترة من اللقاء، وكانت النقاط التسع الأخيرة من نصيب صانع الألعاب كريس بول الذي قدم أفضل مباراة له مع الفريق الذي انتقل إليه هذا الموسم من لوس انجيليس كليبرز، بتسجيله 31 نقطة مع 7 متابعات و11 تمريرة حاسمة في 35 دقيقة.

وفي انديانابوليس حقق بول جورج عودة موفقة الى ملعب فريقه السابق انديانا بيسرز وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 100-95.