يبحث ريال مدريد بطل اسبانيا وأوروبا عن المجد وتحقيق العديد من الأرقام الخاصة عندما يدافع عن لقبه بطلا لكأس العالم للأندية لكرة القدم امام غريميو البرازيلي بطل ليبرتادوريس اليوم في ابوظبي في المباراة النهائية.

ويلعب اليوم ايضا الجزيرة بطل الدوري الإماراتي مع باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف في مباراة المركز الثالث.

وتأهل ريال مدريد وغريميو بصعوبة بالغة الى النهائي، بعد فوز الاول على الجزيرة 2-1 في نصف النهائي، والثاني على باتشوكا بعد التمديد 1-0، الا ان الوضع سيكون مختلفا تماما في مباراة السبت مع طموح الفريقين بنيل اللقب الذي يحمل صفة التاريخي لهما. ويملك ريال مدريد بطل نسختي 2014 و2016 فرصة لمعادلة رقم غريمه التقليدي محليا برشلونة بالتتويج باللقب ثلاث مرات، والأهم ان يصبح اول فريق في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2000 يتوج في نسختين متتاليتين.

كما سيكون ريال مدريد أمام فرصة نادرة لتحقيق خماسية في 2017 بعدما سبق له التتويج بالقاب دوري ابطال اوروبا والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني. ويتعين على ريال مدريد لتحقيق طموحه بالتتويج ان يتخلى عن السلبية الهجومية التي ظهر بها امام الجزيرة، حيث صنع لاعبوه حسب احصاءات موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 36 محاولة على مرمى بطل الامارات في نصف النهائي ولم يسجل لاعبوه سوى هدفين فقط.

ولم تقتصر مشاكل ريال مدريد في مباراة الجزيرة على الجانب الهجومي فقط، بل الدفاعي ايضا، حيث سجل اصحاب الأرض هدفا عبر رومارينيو وألغى الحكم هدفا ثانيا سجله المغربي مبارك بوصوفة بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وستكون عودة الكابتن سيرخيو راموس ضرورية لقيادة خط الدفاع، كما بإمكان زيدان ان يستعين بداني كارفاخال والألماني توني كروس اللذين لم يلعبا ايضا مواجهة نصف النهائي لأسباب فنية.

لقب أول

من جهته، يتطلع غريميو الى انهاء عام 2017 بأفضل طريقة بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الاولى في تاريخه بعدما توج في 30 نوفمبر بطلا لكأس ليبرتادوريس (دوري ابطال اميركا الجنوبية) بفوزه على لانوس الارجنتيني 2-1 في الاياب (الذهاب 1-0).

كما يسعى غريميو لإعادة الاعتبار لأندية البرازيل واميركا الجنوبية، حيث تميل الكفة كليا لصالح فرق اوروبا التي احرزت اللقب تسع مرات من اصل 13 نسخة اقيمت منذ عام 2000. وكان كورينثيانز البرازيلي اخر بطل من اميركا الجنوبية يتوج باللقب في 2012 بعد فوزه في النهائي على تشلسي الانجليزي 1-0. ويتنافس الجزيرة الإماراتي وباتشوكا المكسيكي على المركز الثالث اليوم.