حقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الموسم الماضي فوزا سهلا على دالاس مافريكس 112-97 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين حقق «الملك» ليبرون جيمس نجم كليفلاند كافالييرز الوصيف إنجازا لافتا.

والفوز هو الثامن تواليا لغولدن ستايت ووريرز الذي غاب عنه ايضا درايموند غرين وزازا باشوليا.

إنجاز لافت لجيمس

وتألق «الملك» ليبروس جيمس في صفوف كليفلاند كافالييز الوصيف وقاده الى الفوز على لوس أنجيليس ليكرز 121-112 بتسجيله تريبل دابل (10 على الأقل في 3 من الفئات الإحصائية الفردية الخمس: نقاط، متابعات، تمريرات حاسمة، سرقة الكرة أو صدها)، مع 25 نقطة و12 متابعة و12 تمريرة حاسمة رافعا رصيده الى 59 تريبل دابل في مسيرته ليعادل رقم الأسطورة لاري بيرد ويحتل المركز السادس في تاريخ الدوري الاميركي.

وحقق كليفلاند الفوز 10 مرات في آخر 11 مباراة ويتضمن سجله 21 انتصارا مقابل 8 هزائم ويحتل المركز الثاني في المجموعة الشرقية وراء يوسطن سلتيكس (24 فوزا مقابل 6 هزائم).