قالت وسائل إعلام محلية امس إن الاسترالي ليتون هيويت المصنف الأول عالميا سابقا سيعود من الاعتزال للمشاركة في منافسات الزوجي في بطولة استراليا المفتوحة للتنس مع مواطنه سام جروث الشهر المقبل.

واعتزل هيويت، الفائز ببطولتي أميركا المفتوحة وويمبلدون، رسميا بعد مشاركته في استراليا المفتوحة عام 2016 حيث لعب في الزوجي بجانب جروث. وشارك في منافسات الزوجي في ويمبلدون وكأس ديفيز العام الماضي.

وأبلغ هيويت نيوز كورب استراليا امس «الأمر سيكون ممتعا. هذا أساس بطولة استراليا المفتوحة. سأستمتع بالأمر للغاية. سنقوم بتسديد العديد من الكرات كل يوم ولن نلعب لمجرد المشاركة فقط».