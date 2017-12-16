أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) امس ايقاف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو دل نيرو 90 يوما مؤقتا من قبل القضاء الداخلي لفيفا.

واضاف الاتحاد الدولي أن ايقاف دل نيرو «قد يمدد 45 يوما اضافيا».

وبات دل نيرو احد الاعضاء السابقين لمجلس فيفا، ممنوعا من ممارسة اي مهام رسمية تتعلق بكرة القدم.

ويعتبر دل نيرو احد شخصيات عدة من اميركا الجنوبية ملاحقة من قبل العدالة الاميركية في اطار فضية رشاوى تتعلق بالاتحاد الدولي للعبة.

وكان دل نيرو (76 عاما) انتخب رئيسا للاتحاد البرازيلي في ابريل 2015 قبل ايام قليلة من الشرارة الاولى لفضائح الرشاوى التي طالت الاتحاد الدولي للعبة.

وتم ايقاف دل نيرو بطلب من غرفة التحقيق التابعة للجنة الاخلاق في الاتحاد الدولي والتي ترأسها القاضية الكولومبية ماريا كلاوديا رييس.