بعد تحقيقه رقما قياسيا في عدد الانتصارات المتتالية (15) اثر تغلبه على سوانسي سيتي 4-0 الاربعاء الماضي، وحصده 49 نقطة من اصل 51 ممكنة منذ انطلاق الموسم الحالي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، فان السؤال الذي يفرض نفسه اي فريق سيتمكن من وقف قطار مان سيتي نحو اللقب المحلي؟.

ويخوض فريق «السيتيزن» اختبارا قويا على ملعب الاتحاد عندما يستضيف توتنهام اليوم في ابرز مباريات المرحلة الثامنة عشرة.

ويغرد مان سيتي خارج السرب حاليا متقدما على جاره وغريمه التقليدي في المدينة الواحدة مان يونايتد بفارق 11 نقطة، ويريد ان يحذو حذو ارسنال الذي لم يخسر اي مباراة طوال موسم 2003-2004.

وإذا نجح سيتي في الفوز على منافسه، فان مدربه الاسباني بيب غوارديولا سيعادل رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية مع برشلونة موسم 2010-2011 عندما قاده الى اللقب المحلي ودوري ابطال اوروبا، في حين سيبقى على بعد ثلاث انتصارات من رقمه القياسي مع بايرن ميونيخ الألماني الذي فاز في 19 مباراة على التوالي موسم 2013-2014.

ويعول سيتي على هجوم ناري مؤلف من الخماسي الارجنتيني سيرخيو اغويرو (10 اهداف) ورحيم ستيرلينغ (10) والبرازيلي غابريال جيزوس (8) والبلجيكي كيفن دي بروين والالماني ليروي ساني (6 اهداف لكل منهما)، اي انهم سجلوا 40 هدفا من اصل 52 لمانشستر سيتي هذا الموسم.

في المقابل، استعاد توتنهام توازنه في الآونة الأخيرة، فبعد فشله في الفوز في خمس مباريات تواليا، تمكن من تحقيق انتصارين على ستوك سيتي 5-1 وعلى برايتون 2-0.

ويأمل ارسنال في وضع حد لسلسلة من ثلاث مباريات من دون ان يتذوق طعم الفوز عندما يستضيف نيوكاسل الجريح.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي ليستر سيتي مع كريستال بالاس، وستوك سيتي مع وست هام، وتشلسي مع ساوثمبتون، وبرايتون مع بيرنلي، وواتفورد مع هادرسفيلد.

إسبانيا

يحل فالنسيا الوصيف على ايبار في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

ويلعب ايضا اتلتيكو مدريد الثالث الذي يتخلف بفارق نقطة عن فالنسيا وست عن برشلونة، حيث سيتواجه مع ضيفه الافيس في مباراة تبدو في متناول فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني لأن الفريق المنافس يقبع في المركز الثامن عشر.

ويلعب ايضا اتلتيك بلباو مع جاره الباسكي ريال سوسييداد.

فرنسا

يعود المهاجم البرازيلي نيمار، اغلى لاعب في العالم، الى قيادة فريقه باريس سان جرمان اليوم ضد مضيفه رين في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة فرنسا.

ويتصدر باريس سان جرمان الترتيب برصيد 44 نقطة، بفارق 9 نقاط امام ليون، الذي يتقدم على موناكو ومرسيليا بفارق الأهداف. وغاب نيمار عن المباراة التي فاز فيها فريقه على ليل في المرحلة السابقة 3-1 بسبب الايقاف لمباراة ثانية فرضته عليه لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي لحصوله على بطاقة صفراء امام موناكو اواخر الشهر الماضي.

كما غاب النجم البرازيلي عن مباراة كأس الرابطة امام ستراسبورغ الاربعاء بسبب سفره المفاجئ الى بلاده لبضعة ايام «لأسباب شخصية»، وهو سيشارك في التدريبات اعتبارا من الخميس استعدادا للمشاركة امام رين.

ويلعب ايضا ستراسبورغ مع تولوز، وكاين مع غانغان، وديغون مع ليل، ومونبلييه مع متز، وتروا مع اميان.