طلب الاتحاد الانجليزي لكرة القدم من جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد المنافس في الدوري الممتاز تفسير مغزى التعليقات التي صدرت عنه قبل لقاء القمة الذي جمع بين فريقه ومان سيتي يوم الأحد الماضي.

وذكر الاتحاد الانجليزي اول من امس انه طلب من مورينيو «ملاحظاته» على التعليقات التي صدرت عنه في الثامن من ديسمبر الجاري في مقابلات قبل لقاء الأحد الذي خسره الفريق 2-1 أمام سيتي.

ولم يحدد الاتحاد المحلي التعليقات التي تخضع للتحقيق أو ما إذا كانت هناك أي قواعد قد تم خرقها.

وخلال مؤتمر صحافي قبل المباراة شكك مورينيو في قدرة لاعبي سيتي على البقاء على أقدامهم قائلا: «سيسقطون لو هبت الرياح».

كما شكك مورينيو في إمكانية السماح له بإظهار أي موقف سياسي مثلما فعل نظيره بيب غوارديولا الذي ثبت شريطا أصفر على ملابسه فيما بدا انه احتجاج على سجن بعض السياسيين المؤيدين لاستقلال كتالونيا.

ويحقق الاتحاد الانجليزي بالفعل فيما حدث عقب المباراة بعد إلقاء سائل على مورينيو بعد ما قيل عن شكوى المدرب البرتغالي من الاحتفالات «المبالغ فيها» للاعبي سيتي في غرفة الملابس عقب الفوز في أولد ترافورد.