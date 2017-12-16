حصل بيب غوارديولا مدرب مان سيتي على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نوفمبر الماضي.

وتفوق الإسباني غوارديولا على الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد والفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال ومدرب بيرنلي شون دايك الذين رشحوا جميعا للجائزة.

وبدأ مان سيتي شهر نوفمبر بالفوز على أرسنال 3-1، تلاه فوز 2-0 على ليستر، ثم انتصاران صعبان على هدرسفيلد تاون وساوثمبتون 2-1.

وحقق غوارديولا جائزة أفضل مدرب للمرة الثالثة على التوالي معادلا رقم انطونيو كونتي مدرب تشلسي أنطونيو الذي حصل على جائزة مدرب الشهر لثلاثة أشهر متتالية الموسم الماضي.

من جهته، توج نجم ليفربول المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب، حيث تألق خلاله، وسجل 7 أهداف في 4 مباريات.

وفتح صلاح حسابه لهذا الشهر بثنائية ضد وست هام، حيث فاز ليفربول 4-1. وكان ساوثمبتون الضحية التالية، حيث ساعدت ثنائية صلاح، الريدز، على الفوز 3-0، وأمام تشلسي، افتتح التسجيل أيضا، قبل أن يتعادل ويليان للبلوز.

وأخيرا سجل الدولي المصري ثنائية في الفوز 3-0 على ستوك سيتي.