تسعى فرق الصدارة للعودة الى سكة الانتصارات عندما تخوض غمار المرحلة السابعة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وكانت الفرق الستة الاولى في الترتيب على التوالي انتر ميلان ونابولي ويوفنتوس وروما ولاتسيو وسمبدوريا فشلت في تحقيق الفوز في المرحلة الماضية وسقطت جميعها في فخ التعادل باستثناء لاتسيو الذي خسر امام تورينو.

ويتصدر انتر ميلان الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة امام نابولي ونقطتين امام يوفنتوس و5 نقاط امام روما الذي يملك مباراة مؤجلة امام سمبد وريا من المرحلة الثالثة سيخوضها في 23 يناير المقبل.

ويفتتح انتر ميلان، الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن في الكالتشيو، المرحلة باختبار صعب امام ضيفه اودينيزي الثالث عشر والمنتشي بفوزين متتاليين على كروتوني وبينيفينتو. ويمني انتر ميلان النفس باستغلال عاملي الارض والجمهور لكسب النقاط الثلاث والابتعاد في الصدارة 4 نقاط في الصدارة ولو مؤقتا، كون نابولي يحل بعده بثلاث ساعات ضيفا على تورينو التاسع.

ولن تكون مهمة نابولي سهلة عندما يحل ضيفا على تورينو الذي وضع حدا لاربع تعادلات متتالية بفوز مدو على لاتسيو 3-1 في عقر دار الاخير. ويسعى نابولي الى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الاخيرة في مختلف المسابقات بينها اثنتان في الدوري بعد خسارته امام يوفنتوس 0-1 وفيينورد روتردام الهولندي 1-2 في دوري ابطال اوروبا وتعادل مع فيورنتينا.

وسدد نابولي، الساعي الى لقبه الاول في الكالتشيو منذ 1990، مرة واحدة في الشوط الاول من مباراته امام فيورنتينا في أضعف احصائية له في الشوط الاول في مختلف المسابقات هذا الموسم.

كما هي المرة الاولى التي يفشل فيها نابولي في التسجيل في مباراتين متتاليتين في الدوري منذ سبتمبر 2014.

ويدرك روما جيدا ان اهداره لأي نقطة امام كالياري سيزيد مهمته في المنافسة على اللقب صعوبة، خصوصا انه أضاع 4 نقاط في مبارياته الثلاث الاخيرة.

ويطمح روما الى استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي كالياري الذي فشلوا في تحقيق الفوز في المباريات الثلاث الاخيرة (خسارة وتعادلان).

ألمانيا

يسعى بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني في المواسم الخمسة الماضية الى البقاء بعيدا في الصدارة، وذلك عندما يحل ضيفا على شتوتغارت الرابع عشر اليوم في المرحلة السادسة عشرة.

ويتصدر بايرن برصيد 38 نقطة بفارق 9 نقاط عن شالكه اقرب منافسيه و10 نقاط عن لايبزيغ وصيف الموسم الماضي والذي تراجع الى المركز الثالث بعد تعادله مع مضيفه فولفسبورغ 1-1 الثلاثاء الماضي. ويحل شالكه بدوره ضيفا على اينتراخت فرانكفورت. ويخوض بوروسيا دورتموند السادس برصيد 25 نقطة مباراة قوية مع ضيفه هوفنهايم الخامس وله 26 نقطة.

ويلعب ايضا كولن مع فولفسبورغ، وفيردر بريمن مع ماينتس، واوغسبورغ مع فرايبورغ.