قال مدرب أرسنال آرسين فينغر ان مان يونايتد، لم يتواصل مع إدارة الغانرز، بشأن ضم مسعود أوزيل.

وردا على سؤال في هذا الصدد، قال فينغر للصحافيين: «نحن لم نتلق عرضا من مان يونايتد، هذا مجرد كلام».

وتابع بقوله: «أوزيل سيبقى معنا، حتى نهاية الموسم، بعد ذلك سنرى ما يمكن أن يحدث».

وعما إذا كان أوزيل، وأليكسيس سانشيز، سيكملان الموسم مع أرسنال، قال فينغر، خلال مؤتمر صحافي: «أستطيع أن أعطيكم إجابة قاطعة.. نعم، سيبقى اللاعبان».

وكشف فينغر عن أنه سيبدأ التفاوض، مع لاعب الوسط، جاك ويلشير (25 عاما) هذا الشهر، حول توقيع عقد جديد، بدلا من الذي سينتهي، آخر هذا الموسم.

ويعتقد فينغر أن فريق المدرب بيب غوارديولا، يستطيع تكرار ما فعله أرسنال، في موسم 2003-2004، عندما أنهى الموسم بلا هزيمة.

ويؤمن المدرب الفرنسي، بأن أموال مان سيتي هي سر قوته، حيث قال: «لا نمتلك النفط، بل الأفكار، هم يمتلكون النفط والأفكار، لديهم كل شيء يحتاجون اليه للنجاح، الكل يتوقع أن يستمروا بلا هزيمة طيلة الموسم، فلم لا؟ كل شيء يسير لصالحهم في المباريات، لكنهم يمتلكون الجودة لتحويل الأمور لصالحهم».