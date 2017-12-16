أعلن رئيس نادي غانغان الفرنسي لكرة القدم برتران دوبلا أول من امسان «تقنية حكم الفيديو ستستخدم في الدوري»، بعد خروجه من اجتماع للجمعية العمومية لرابطة كرة القدم الاحترافية في فرنسا.

وأكد رؤساء أندية عدة شاركوا في الاجتماع ان الرابطة تبنت مبدأ الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم اعتبارا من الموسم المقبل. بدوره، قال رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة نويل لوغريت «إذا تم كل شيء بشكل طبيعي، سنبدأ من بداية الموسم» 2018-2019.

وأضاف: «أعتقد انها مبادرة جيدة، كل مسؤولي الأندية يرغبون فيها، والحكام كذلك، وأظن ايضا جميع المراقبين الآخرين». وطبقت تقنية الفيديو هذا الموسم في ألمانيا وإيطاليا، وفي مسابقة كأس انجلترا اعتبارا من الدور الثالث، كما ستشمل مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة الشهر المقبل.

وكان مجلس الاتحاد الدولي (فيفا) وافق العام الماضي على اختبار تقنية «في اي آر» لمدة عامين.