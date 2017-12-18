شهدت إحدى مباريات فئات الشباب في إسبانيا حادثة رائعة في الروح الرياضية الكبيرة، بعدما قام لاعبو فريق بامبلونا بإعادة الكرة لحارس مرمى فريق أردوي الذي احتسب عليه الحكم خطأ بعد تأخره في اللعب للاطمئنان على زميله المصاب.

وبدأت القصة التي نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية حينما تعرّض لاعب فريق أردوي لإصابة وسقط أرضاً، ليقوم زميله في نفس الفريق حارس المرمى بالاطمئنان عليه، ما تسبب بتأخّره عن المدة القانونية المسموح بها.

وفاجأ الحكم الجميع باحتساب خطأ على حارس المرمى لاحتفاظه بالكرة أكثر من 6 ثوانٍ. لكن لاعبي بامبلونا قدموا درساً رائعاً في الروح الرياضية واللعب النزيه، حينما أعادوا إليه الكرة وفوّتوا فرصة لتسجيل هدف.

وأشادت الصحيفة بتصرّف لاعبي بامبلونا في تلك اللقطة، علماً أن الفريق خسر اللقاء 0-2، وكان بإمكانه الاستفادة من تلك الفرصة وتسجيل هدف كان يمكن أن يساهم في تعديل النتيجة على أقل تقدير، ليضربوا أروع أمثلة الروح الرياضية.