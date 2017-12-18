بحث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني انفانتينو امس، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجالات التعاون مع المملكة، خلال اللقاء في الرياض، بحسب الإعلام الرسمي.

وأشارت وكالة «واس» السعودية الى ان الملك سلمان استقبل المسؤول الدولي «في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض»، وعرض معه «أبرز برامج الاتحاد الدولي لتطوير لعبة كرة القدم، ومجالات التعاون المشترك بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة في المملكة».

وشارك في اللقاء مسؤولون سعوديون بينهم وزير الخارجية عادل الجبير ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وهي المرة الثانية هذا الشهر يلتقي انفانتينو مسؤولين سعوديين.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أفادت عن عقد لقاء بين الرئيس السويسري لفيفا ومسؤولين فيها يتقدمهم آل الشيخ، في موسكو مطلع ديسمبر، وذلك على هامش حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم التي ستشارك فيها السعودية للمرة الخامسة في تاريخها.