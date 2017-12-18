كرر مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان التأكيد على ثقته الهائلة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مناديا جماهير الملكي بعدم فقدان الثقة في النجم الأبرز للفريق.

وقال زيدان عقب تتويجه بكأس العالم للأندية: «لم يسقط رونالدو ولن يسقط. ربما لا يسجل دائما، ولكنه يكون حاضرا في اللحظات الحاسمة».

وجاء ذلك ردا على ما تردد حول تذبذب مستويات رونالدو خلال فترات من الموسم الحالي.

كما عبر زيدان عن أمله في بقاء رونالدو في صفوف الريال قائلا: «أتمنى أن يبقى رونالدو في الريال لأنه لاعب محوري وأساسي في تشكيلة الفريق دائما، ولا يمكن تعويضه في الوقت الحالي، وبالتالي فإن التجديد معه أمر مهم للغاية».