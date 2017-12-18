شكل محمد صلاح مهاجم ليفربول أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة ليفربول هذا الموسم، لكن المدرب يورغن كلوب قال إن اللاعب الدولي المصري لا يحتاج للراحة حاليا وأن النادي هو من يقوم بتحديد فترات مشاركته.

وغاب صلاح، كبير هدافي ليفربول برصيد 19 هدفا في 25 مباراة في كل المسابقات، عن مباراة واحدة فقط هذا الموسم.

ونقل عن كلوب قوله لصحيفة «ليفربول ايكو»: «لقد حصل على وقت للراحة بالفعل. لم يلعب مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة ولم يشارك أمام ستوك منذ البداية. نمنحه قسطا من الراحة كلما تيسر ذلك. هكذا تسير الأمور».

وأضاف كلوب «لست واثقا بشأن ما إذا كان خاض المزيد من الدقائق مقارنة ببقية اللاعبين في الفريق لكنه يبدأ المباريات بشكل منتظم وهذا حقيقي بالفعل».