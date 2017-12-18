قرر الروس الاستفادة من خبرة الإنجليز في التعامل مع المشجعين المشاغبين واستغلوا اللقاء الذي جمع سسكا موسكو بمضيفه مان يونايتد الأسبوع الماضي في دوري ابطال أوروبا لكرة القدم، للاطلاع على سبل معالجة أي تهديد محتمل خلال مونديال 2018.

وانضم مسؤولو أمن روس الى نظرائهم الإنجليز في غرفة التحكم وراقبوا كيفية تعقب شرطة مانشستر لتحركات المشجعين عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة «سي سي تي في».

وكانت شرطة المدينة قد تلقت معلومات عن إمكان قيام مجموعة من المشجعين بأعمال شغب في الساعات التي سبقت المباراة التي فاز فيها الفريق الانجليزي 2-1 في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

وتحركت الشرطة بسرعة لاعتراض هؤلاء المشجعين الذين بلغ عددهم 60 شخصا واحتجزتهم في موقف للسيارات، قبل مرافقتهم الى القطار ومنعهم من التوجه نحو الملعب، وبالتالي تجنبت اندلاع أي إشكالات.

وبعد عقود طويلة من التعامل مع المشجعين المشاغبين، أصبحت الشرطة الإنجليزية خبيرة في هذا المجال وتملك المعرفة الاستراتيجية والتكتيكية التي يمكن أن تساعد الروس المتخوفين من تكرار المشهد الذي حصل في 11 يونيو 2016 في مرسيليا على هامش المباراة التي جمعت انجلترا وروسيا في نهائيات كأس أوروبا 2016 في فرنسا، حيث دخل مشجعو المنتخبين في معركة أدت الى اصابة 35 شخصا وسجن ثلاثة مشاغبين روس.