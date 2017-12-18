أعاد مان يونايتد الفارق مع جاره مان سيتي المتصدر الى 11 نقطة بعد فوزه الصعب على ضيفه المتواضع وست بروميتش البيون 2-1 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ورفع «المان» رصيده الى 41 نقطة في المركز الثاني بفضل هدفي البلجيكي روميلو لوكاكو وجيسي لينغارد، فأبقى فرصته بالتالي قائمة في المنافسة على اللقب الذي يبدو غريمه سيتي اقرب المرشحين لنيله هذا الموسم.

وبقي وست بروميتش البيون في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين فقط امام سوانسي سيتي الأخير.

وتمكن ليفربول من تخطي مضيفه بورنموث بسهولة بنتيجة ٤-0.

إسبانيا

فاز فياريال على مضيفه سلتا فيغو 1-0 بعد ثلاث هزائم متتالية، وواصل جيرونا أداءه التصاعدي محققا فوزه الثاني تواليا على حساب ضيفه خيتافي 1-0 في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني. وأبقى الفوز فياريال في المركز السادس برصيد 24 نقطة، ويعود الفضل فيه الى بابلو فورنالس الذي تابع برأسه وبطريقة غاية في الروعة عرضية وصلته من الكولومبي كارلوس باكا على مشارف المنطقة (34).

من جانبه، استهل جيرونا موسمه الأول بين الكبار بفوز وحيد في مبارياته الثماني الأولى، ثم حقق النادي الكاتالوني المتواضع أربعة انتصارات احدها على ريال مدريد حامل اللقب (2-1).

ويدين جيرونا بفوزه السادس هذا الموسم ونقطته ال23 الى الاوروغوياني كريستيان ستواني الذي جعل من خيتافي ضحيته المفضلة في الدوري الإسباني، بعدما هز شباكه للمرة الرابعة.

وسجل ستواني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 5.

وتجمد رصيد خيتافي عند 20 نقطة بعدما مني بهزيمته السادسة. وفجر ايبار مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على فالنسيا الثاني 2-1 أول من امس على الملعب البلدي «ايبورويا» في ايبار في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاسباني.

تجمد رصيد فالنسيا عند 34 نقطة وتراجع الى المركز الثالث بعدما استغل اتلتيكو مدريد كبوته لينتزع منه المركز الثاني بفوزه على ضيفه الافيس بهدف وحيد.

إيطاليا

واستغل يوفنتوس خسارة انتر ميلان وانقض على المركز الثاني بفوزه على مضيفه بولونيا 3-0.ورفع اليوفي رصيده الى 42 نقطة، وعاد على بعد نقطة واحدة من نابولي، وتقدم بفارق نقطتين على انتر ميلان.

وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة 27 لافتتاح التسجيل عبر الدولي البوسني ميراليم بيانيتش، وساهم بيانيتش في صنع الهدف الثاني عندما ارسل كرة موزونة الى الكرواني ماريو ماندزوكيتش (36).

وعزز الفرنسي بليز ماتويدي تقدم فريق «السيدة العجوز» بالهدف الثالث (64).

مني ميلان بخسارته الثانية في أربع مباريات خاضها بقيادة مدربه الجديد لاعبه وسطه السابق جينارو غاتوزو، بسقوطه الكبير على أرض هيلاس فيرونا 0-3.

ألمانيا

اهدر باير ليفركوزن فرصة الاقتراب من صدارة الدوري الألماني بتعادله مع مضيفه هانوفر 4-4 في مباراة مثيرة ضمن المرحلة السابعة عشرة.

ورفع ليفركوزن رصيده الى 28 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند الذي تغلب على هوفنهايم 2-1 السبت.

وبات رصيد هانوفر 23 نقطة في المركز العاشر.