سامي الحسن

أكد ريال مدريد الإسباني هيمنته القارية مرسخا نفسه «سيدا» لأوروبا والعالم بعدد الألقاب القارية التي حققها بعد أن توج أول من امس بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي (رقم قياسي) ومعادلا رقم غريمه برشلونة بعدد الفوز بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة، وليرفع بذلك النادي الملكي عدد ألقابه إلى 24 لقبا قاريا.

وجاءت ألقاب العملاق الإسباني كالآتي: 12 لقب دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب كأس العالم للأندية، 3 ألقاب انتركونتنينتال، 2 يوروبا ليغ، 4 سوبر أوروبي.

وابتعد ريال مدريد بذلك عن وصيفه و«فخر العرب» النادي الأهلي المصري الذي بحوزته 20 لقبا قاريا وهي: 8 دوري أبطال أفريقيا، 1 الكونفيدرالية، 6 السوبر الأفريقي، 4 كأس الكؤوس، و1 كأس الأفروآسيوي.

بينما حل بوكا جونيورز الأرجنتيني ثالثا برصيد 18 لقبا جاءت كالتالي: 6 كوبا ليبرتادوريس، 3 انتركونتنينتال، 2 كوبا سود امريكانا، 4 سوبر ريكوبا، 1 سود امريكانا، 1 الماستر، 1 ديكولاس ليوز الذهبية.

أما كبير إيطاليا اي سي ميلان فقد احتل المركز الرابع برصيد 18 لقبا أيضا وهي: 7 دوري أبطال أوروبا، 1 كأس العالم للأندية، 3 انتركونتنينتال، 2 كأس الكؤوس الأوروبية، 5 السوبر الأوروبي.

من جهته جاء قطب إسبانيا الآخر برشلونة في المركز الخامس بـ 17 لقبا توزعت بين: 5 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس العالم للأندية، 4 كأس الكؤوس الأوروبية، 5 السوبر الأوروبي.