عقد رئيس نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم جوسيب بارتوميو وأفراد من عائلة الفرنسي أنطوان غريزمان لقاء وغداء في الفترة الماضية، تمهيدا لانتقال المهاجم الدولي من أتلتيكو مدريد الى النادي الكاتالوني الصيف المقبل، بحسب ما أفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية امس.

وأشارت الصحيفة الى ان «بارتوميو التقى في الفترة الماضية مع عائلة غريزمان حول مأدبة غداء في برشلونة»، موضحة ان والدي غريزمان وشقيقته مود المكلفة بالعلاقات الصحافية، حضروا عن العائلة.

وأكدت الصحيفة الرياضية التي تتخذ من مدينة برشلونة مقرا لها، ان الهدف من هذا اللقاء كان «وضع اللمسة النهائية على اتفاق» يحظى بموافقة المهاجم الدولي الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما، ويقضي بانتقاله الى صفوف النادي الكاتالوني في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان المهاجم ينوي الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية هذه السنة، الا ان العقوبة المفروضة على ناديه بعدم إجراء تعاقدات جديدة حالت دون ذلك. ومدد غريزمان عقده مع نادي العاصمة حتى 2022.

وبحسب الصحيفة، ستكون الخطوة المقبلة «إبلاغ أتلتيكو أن برشلونة يرغب في ضم غريزمان عبر دفع قيمة البند الجزائي (في عقده) البالغة 100 مليون يورو، وليس عن طريق اتفاق بنتيجة مفاوضات».

ويأتي الكشف عن اللقاء بعد يومين من نشر مجلة «ليكيب ماغازين» الرياضية الفرنسية مقابلة مع المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، أكد فيها انه في امكان غريزمان الرحيل في حال رغب بذلك، وأنه لن تكون ثمة «مشكلة» في حال حصل على فرصة أفضل.