ينضم كوبي براينت الى نادي اساطير لوس انجيليس ليكرز عندما يرفع اليوم قميصيه في ملعب «ستايبلس سنتر»، وذلك تحت انظار لاعبي الجار غولدن ستايت ووريرز، المتوج بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وارتدى براينت الذي خاض مباراة كل النجوم «اول ستارز» الاستعراضية في 18 مناسبة، الرقم 8 خلال اعوامه العشرة الأولى مع ليكرز قبل أن يستبدله بالرقم 24 في الأعوام العشرة التالية، وصولا الى عام 2016 الذي شهد نهاية مشواره مع فريقه الأول والوحيد في الدوري.

وسيرفع ليكرز في «ستايبلس سنتر» قميصين برقمي براينت الذي علق في سبتمبر الماضي على هذه الخطوة، قائلا «منذ أن كنت طفلا في إيطاليا (حيث لعب والده جو من 1984 حتى 1991)، لطالما حلمت أن يأتي يوم وأرى فيه قميصي مرفوعا في صالة ليكرز، لكن حتما لم أتخيل أن يرفع لي اثنان!».

وخلال مسيرة الأعوام العشرين التي أمضاها في ليكرز من 1996 حتى 2016، وصل مجموع نقاط براينت الى 33643 نقطة، ما جعله ثالث أفضل مسجل في تاريخ الدوري بعد كريم عبدالجبار وكارل مالون.

وسيصبح ابن التاسعة والثلاثين عاشر لاعب من ليكرز يسحب رقمه من الفريق تكريما له، بعد ويلت تشامبرلاين (رقم 13) والجين بايلر (22) وغايل غودريتش (25) وماجيك جونسون (32) وعبدالجبار (33) وشاكيل اونيل (34) وجيمس وورثي (42) وجيري وست (44) وجمال ويلكيز (52).

وتوج براينت خلال مشواره الطويل مع ليكرز بخمسة ألقاب في الدوري.