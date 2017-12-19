قدم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الأسباني اعتذاره، بعد أن نشر صورة على موقع تويتر يظهر فيها مرتديا قميص أحد فرق كرة السلة مع طلاء جسده باللون الأسود.

وواجه غريزمان انتقادات حادة بعد أن نشر صورة على حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» يظهر فيها مرتديا قميص فريق هارلم جلوبتروترز لكرة السلة، ووجهه وجسده مطليين باللون الأسود، وهو ما اعتبره كثيرون سلوكا عنصريا من اللاعب.

وصنف العديد من متابعي حساب غريزمان على تويتر، الصورة كمنشور عنصري.

وفي النهاية اضطر اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، لحذف الصورة من حسابه ونشر تغريدة ذكر فيها «أعترف بأن ما فعلته كان غير مناسب. وإذا كنت قد تسببت في ضرر لأي شخص، فإنني أعتذر له».