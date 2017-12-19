أعلن وست بروميتش البيون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم امس انه توصل لاتفاق مع المدافع أحمد حجازي المعار من الأهلي المصري ليبقى ضمن صفوفه حتى 2022.

ولعب حجازي (26 عاما) والمنضم لوست بروميتش في يوليو الماضي، أساسيا في 18 مباراة وهو إجمالي عدد المباريات التي خاضها الفريق في الدوري هذا الموسم. كما سجل هدف الفوز لفريقه أمام بورنموث في أول مباراة بالدوري.

وغابت الانتصارات عن وست بروميتش في 16 مباراة ويحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة جمعها من انتصارين وثمانية تعادلات وثماني هزائم.

وسيحل وست بروميتش ضيفا على ستوك سيتي صاحب المركز 17 يوم السبت المقبل.