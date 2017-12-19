مدد بوروسيا دورتموند الالماني لكرة القدم عقد مهاجمه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ حتى يونيو 2021.

وينتهي عقد اوباميانغ الأصلي في يونيو 2020.

وترافق تمديد العقد مع زيادة في راتب اللاعب كما اكدت مجلة «كيكر».

ويحتل اوباميانغ المركز الثاني في ترتيب الهدافين بعد المرحلة السابعة عشرة من بطولة المانيا برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين خلف المتصدر الپولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وكان المهاجم الغابوني توج هدافا للموسم الماضي متقدما على ليفاندوفسكي بالذات.

وسعت اندية عدة في اسبانيا وانجلترا الى التعاقد مع اوباميانغ في فترة الانتقالات الصيفية، لكن دورتموند فضل الاحتفاظ بلاعبه.