تعاقد بايرن ميونيخ بطل المانيا في المواسم الخمسة الماضية مع مهاجم هوفنهايم الدولي ساندرو فاغنر بدءا من يناير حسب ما اكدت صحيفة «بيلد» المحلية.

ولم يؤكد الناديان خبر الصفقة مباشرة، لكن إعلانها كان متوقعا، إذ قال مدرب هوفنهايم يوليان ناغلسمان قبل ايام «اعتقد ان ذلك سيحصل في الاسبوع المقبل او الذي يليه».

وكان مركز رأس الحربة الذي يشغله المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الوحيد من دون بديل في تشكيلة بايرن.

يذكر أن فاغنر (30 عاما) استدعي الى تشكيلة منتخب ألمانيا في يونيو الماضي، وسجل خمسة اهداف في سبع مباريات حتى الآن.