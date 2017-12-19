دك برشلونة المتصدر شباك ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا برباعية نظيفة في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

على ملعب كامب نو، حيث لم يخسر برشلونة في آخر 11 مباراة أمام ديبورتيفو (الخسارة الاخيرة 0-2 عام 2003)، سيطر الفريق الكتالوني على المجريات بشكل مطلق، ولم يكن قائده وهدافه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي موفقا، في حين لم يختبر حارسه الالماني مارك اندريه تير شتيغنم ولا مرة بشكل جدي.

افتتح الأوروغوياني لويس سواريز التسجيل (29). وأضاف البرازيلي باولينيو (41).

وسجل سواريز الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه (47) هو التاسع له هذا الموسم.

واختتم باولينيو مهرجان الأهداف (75). ورفع برشلونة رصيده الى 42 نقطة موسعا الفارق عن اقرب منافسيه أتلتيكو مدريد الى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وتعادل لاس بالماس مع إسبانيول 2-2.

إيطاليا

سيطر التعادل 3-3 على مواجهة أتالانتا مع ضيفه لاتسيو في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.

ألمانيا

سقط لايبزيغ وصيف الموسم الماضي أمام ضيفه هرتا برلين 2-3 وتراجع الى المركز الخامس في المرحلة السابعة عشرة من بطولة ألمانيا.

وتجمد رصيد لايبزيغ عند 28 نقطة، وتراجع الى المركز الخامس. ورفع هرتا برلين بدوره رصيده الى 24 نقطة في المركز العاشر.

فرنسا

في المرحلة الـ١٨ من الدوري الفرنسي. حسم ليون الصراع على المركز الثاني حيث تفوق على ضيفه مرسيليا 2-0 وعاد شريكا لموناكو برصيد 38 نقطة، فيما تراجع مرسيليا للمركز الرابع بفارق ٣ نقاط. ووضع ليون حدا لسلسلة الضيف الناجحة التي استمرت 12 مباراة دون خسارة، وحرمه من التسجيل لأول مرة في الدوري هذا الموسم.