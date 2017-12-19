أعلن لاعب الوسط الدولي البرازيلي السابق ريكاردو كاكا اول من امس اعتزاله اللعب، ملمحا الى انه قد ينتقل للعمل الاداري مع ناديه السابق ميلان الايطالي.

وقال كاكا (35 عاما) الفائز بالكرة الذهبية عام 2007 لمحطة غلوبو التلفزيونية «استعد لمواصلة مسيرتي في كرة القدم بالحصول على دور مختلف، لكن مسيرتي كلاعب ورياضي انتهت».

وتابع «ارغب في دور في احد الاندية.. مدير، مدير رياضي، ان اكون بين الملعب والنادي».

واوضح ان ميلان «تقدم مؤخرا بهذا العرض».

ولم يكن كاكا يرتبط بأي فريق بعدما انتهى عقده مع فريقه السابق اورلاندو الاميركي في اكتوبر.

وكان اللاعب السابق لفريقي ميلان الايطالي وريال مدريد الاسباني أعلن اواخر الشهر الماضي انه يدرس العودة الى ميلان بعد اعتزاله، وهو كان زار مقر النادي اللومباردي واجتمع بمالكيه الصينيين الجدد الذين اشتروا النادي من رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، وذلك على هامش تأهل الفريق الايطالي الى الدور الثاني في مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».

وعن العرض الذي قدمه له المدير الاداري في ميلان ماركو فاسوني لشغل منصب المدير الرياضي قال كاكا في حينها «يجب أن أعرف وضعي الشخصي اولا. منحت نفسي بضعة أشهر لأقرر ما اريد القيام به. لم ارغب باتخاذ قرار قبل نهاية الموسم، واريد التوصل الى ذلك بهدوء ذهني. وقتذاك، اذا قررت الاعتزال، سأفكر في مستقبلي».

وأردف قائلا «بالطبع ميلان إمكانية، خصوصا ان الابواب مفتوحة الآن أمامي. علاقتي مع النادي ممتازة. شعوري لا يوصف للتواجد في ميلان هذه الايام. لا يمكنني شرح ذلك».

وأحرز كاكا مع ميلان لقب الدوري في 2004 ودوري ابطال اوروبا وكأس العالم للأندية في 2007 في سبعة مواسم أمضاها معه، قبل انتقاله الى ريال مدريد الاسباني حيث توج بلقب الدوري مرة واحدة.

وتابع اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2002 «أحب أن أكون في هذه المدينة، حيث استعيد ذكريات حياتي ومسيرتي. يصعب شرح ذلك».