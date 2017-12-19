يقف ليستر سيتي عقبة بين مان سيتي وحلم إحراز الثلاثية المحلية هذا الموسم، وذلك عندما يستضيف فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا اليوم في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة لكرة القدم.

وينتقل سيتي متصدر ترتيب الدوري الممتاز بفارق 11 نقطة عن ملاحقه وجاره اللدود مان يونايتد بعد فوزه في مبارياته الـ 16 الأخيرة (انجاز قياسي)، طامحا ببلوغ نصف نهائي مسابقة كروية للمرة الثانية فقط بقيادة غوارديولا الذي وصل الى «ستاد الاتحاد» في صيف 2016.

ويقدم الـ«سيتيزينز» مستوى لافتا هذا الموسم، وسط ترجيحات بأنهم حسموا عمليا لقب الدوري. ويبدو الفريق الأزرق أمام فرصة للذهاب حتى النهاية في مختلف المسابقات محليا، وحتى دوري ابطال اوروبا الذي بلغ دوره الثاني حيث سيواجه بازل السويسري.

ومن غير المرجح أن يتمكن ليستر بطل الدوري موسم 2015-2016، وعلى رغم تحسن نتائجه بقيادة مدربه الفرنسي الجديد كلود بوييل، من تكرار سيناريو الزيارة الأولى لغوارديولا الى ملعب «كينغ باور ستاديوم» حين خسر وفريقه بنتيجة قاسية 2-4، قبل أن يرد اعتباره في 18 نوفمبر الماضي (ضمن المرحلة 12 من الدوري الممتاز)، حين عاد سيتي منتصرا من ملعب منافسه 2-0.

ومع تحديد موعد نهائي كأس الرابطة في 25 فبراير، ستكون هذه المسابقة الفرصة الأولى لغوارديولا للتتويج بأول ألقابه مع النادي.

كما يلتقي ارسنال الذي لم يفز بلقب المسابقة منذ عام 1993، مع جاره وست هام يونايتد على ملعبه «ستاد الامارات».

وبعد فقدان الأمل بالدوري المحلي، قد يخرج المدرب الفرنسي ارسين فينغر عن تقليده في كأس الرابطة حيث اعتاد خوض مبارياتها بتشكيلة رديفة، ومواجهة وست هام بتشكيلته الأساسية على أمل مواصلة المشوار ومحاولة منح النادي اللندني لقبه الثالث في المسابقة.

كأس إيطاليا

يقص نابولي شريط دور ثمن النهائي لكأس إيطاليا عندما يستضيف اودينيزي.

وبعد أن استعاد الصدارة من نابولي بمساعدة من خصمه اودينيزي الذي أسقط قطب مدينة ميلانو ليهدي الصدارة لفقراء الجنوب، سيكون رجال المدرب ساري مطالبين باليقظة من اودينيزي الذي هزم انتر ميلان في الجولة الماضية من الدوري الايطالي 3-1.

كأس ألمانيا

تنطلق اليوم مباريات الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا. ويحل شتوتغارت ضيفا على ماينتس. وتبدو مهمة فولفسبورغ الثاني عشر سهلة عندما يخوض مباراته ضد بادربرون من الدرجة الثالثة، وهو الوحيد في ثمن النهائي من هذه الدرجة المتدنية. وتقام أيضا مباراة بين فريقي الدرجة الأولى شالكه وضيفه كولن.