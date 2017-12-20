قال رئيس الاتحاد الإسباني، آنخل ماريا فيار، الموقوف عن ممارسة مهام منصبه لمدة عام، إن إمكانية استبعاد منتخب إسبانيا من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا "واردة جداً"، وحمّل حكومة البلاد مسؤولية هذا الأمر.

وخلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مدريد، كذب فيار تقدمه أو أي من مسؤولي الاتحاد الإسباني لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) للتدخل في الأمر.

وأبرز أنه عقد هذا المؤتمر الصحافي لكي يحذر من وضع "يعتبره خطيراً جداً"، وتسببت فيه حكومة لا تتقبل ما تخضع له من قوانين تنص على "احترام المؤسسات الدولية"، وكل ما قامت به هو تنحيته عن منصبه، على حد تعبيره.