أعلن الحارس المكسيكي المخضرم أوسكار "كونيخو" بيريز إرجاء موعد اعتزاله حتى مايو 2018، أي بعد بلوغه الخامسة والأربعين من العمر.

وأوضح بيريز أن مجلس إدارة نادي باتشوكا المكسيكي الذي يلعب لصالحه قرر تمديد تعاقده معه لموسم إضافي بعد أن فاز مع الفريق بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

وقال بيريز عقب عودته مع فريقه إلى المكسيك قادما من الإمارات بعد انتهاء منافسات مونديال الأندية: "أنا ممتن كثيرا لنادي باتشوكا ولخيسوس مارتينيز (رئيس النادي) وأندريس فاسي (نائب الرئيس) اللذين أخبراني بالتجديد عقب انتهاء المباراة، أنا سعيد للغاية".

وفاز باتشوكا 4 / 1 على الجزيرة الإماراتي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال الأندية والتي لعبت يوم السبت الماضي، وذلك عقب سقوطه قبل خمسة أيام أمام جريميو البرازيلي بهدف نظيف في الدور قبل النهائي.

وأضاف الحارس المكسيكي الذي يكمل عامه الخامس والأربعين في الأول من فبراير المقبل: "إنها ستة أشهر أخيرة، ولكن في مايو سيحسم الأمر".

وأصبح بيريز أكبر لاعب يخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية عن عمر يناهز 44 عاما.