في ظل هيمنة مان سيتي على مجريات الدوري الممتاز، تشكل كأس رابطة المحترفين فرصة مهمة لمان يونايتد لمحاولة الفوز بلقب محلي.

ويحمل «المان» الفائز الأحد الماضي على وست بروميتش البيون 2-1 في الدوري، لقب كأس الرابطة الموسم الماضي بفوزه في النهائي على ساوثمبتون (3-2)، ويمني فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو نفسه بتكرار الأمر هذا الموسم.

ويبدو الطريق ممهدا أمام فريق «الشياطين الحمر» لبلوغ نصف النهائي على الأقل، اذ يخوض الاختبار الأسهل بحلوله ضيفا اليوم على بريستول سيتي (درجة اولى)، وهو الفريق الوحيد في ربع النهائي من خارج أندية الدوري الممتاز.

ولا يختلف وضع تشلسي عن اليونايتد في ظل تخلفه في الدوري بفارق 14 نقطة عن السيتي، وبالتالي سيحاول الفوز باللقبين المحليين الآخرين بحسب ما أكد حارسه البلجيكي تيبو كورتوا.

وسيكون بورنموث العقبة التالية في هذه المهمة، قبل ان يأتي دور نوريتش سيتي في السادس من يناير عندما يزور لاعبو المدرب الايطالي أنطونيو كونتي فريق الدرجة الاولى في كأس انجلترا.

كأس المانيا

ينطلق الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا بعنوان عريض هو «الكلاسيكو» المحلي بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

ويشكل اللقاء بين دورتموند حامل اللقب، وبايرن بطل الدوري في المواسم الخمسة الماضية، فرصة للنادي البافاري للثأر من الفريق الذي حرمه الموسم الماضي من احراز الثنائية المحلية.

وفاز دورتموند على بايرن في عقر داره «أليانز أرينا» في نصف نهائي الكأس بنتيجة 3-2، بهدف حاسم للفرنسي عثمان ديمبيلي المنتقل قبل أشهر الى برشلونة الاسباني.

وواصل دورتموند مسيرته في الكأس لإحراز اللقب على حساب اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1.

ويدخل بايرن بقيادة مدربه المخضرم يوب هاينكس، الدور ثمن النهائي هذا الموسم على خلفية نتائج لافتة منذ إقالة مدربه السابق الايطالي أنشيلتوني.

فالنادي البافاري فاز في 14 من مبارياته الـ 15 الأخيرة.

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري هذا الموسم برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، بفارق 13 نقطة عن دورتموند الذي عانى في الفترة الماضية وصام عن الفوز على مدى نحو شهرين ونصف شهر، قبل ان يحقق انتصارين بقيادة مدربه الجديد النمساوي بيتر شتويغر الذي خلف الهولندي بيتر بوس المقال في 10 ديسمبر الجاري.