يمني باريس سان جرمان النفس بإنهاء العام بالعلامة الكاملة على أرضه في الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما يستضيف اليوم نادي كان في المرحلة التاسعة عشرة الأخيرة من دور الذهاب.

وحسم الفريق الباريسي المباريات الـ 12 التي لعبها على أرضه حتى الآن هذا الموسم بينها 9 في الدوري و3 في مسابقة دوري ابطال اوروبا التي يحلم بإحراز لقبها حيث بلغ دور ثمن النهائي ضاربا موعدا ناريا مع ريال مدريد حامل اللقب في الموسمين الاخيرين.

ويملك باريس سان جرمان أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 55 هدفا بينها 36 هدفا للثلاثي «ام سي إن» (مبابي وكافاني ونيمار)، حيث سجل الاول 7 اهداف مقابل 18 للثاني الذي يتصدر قائمة الهدافين و11 للثالث.

وتشتد المنافسة على الوصافة بين الثلاثي موناكو حامل اللقب وليون ومرسيليا، ويتقاسم الأول والثاني المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط أمام الثالث.

وتخوض الأندية الثلاثة اختبارات سهلة في هذه المرحلة، حيث يلعب موناكو على ارضه امام رين السابع، ويحل ليون ضيفا على تولوز السابع عشر، فيما يستضيف مرسيليا تروا الرابع عشر.

إسبانيا

سقط ملقة صاحب المركز قبل الأخير على ملعبه امام ريال بيتيس 0-2 في ختام المرحلة السادسة عشرة من بطولة اسبانيا. وبقي رصيد ملقة 11 نقطة في المركز التاسع عشر، في حين رفع ريال بيتيس رصيده الى 21 نقطة في المركز الثامن. هذا، وتفتتح المرحلة 17 من الليغا بلقاء يجمع بين ريال سوسييداد واشبيلية.

انجلترا

استمرت صحوة ايفرتون في الآونة الاخيرة وتحديدا منذ تولي المدرب الجديد سام الاردايس الاشراف عليه، فحقق الفوز على سوانسي سيتي 3-1 في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الانجليزي.

ورفع التوفيز رصيده الى 25 نقطة واحتل المركز التاسع في حين بقي سوانسي سيتي قابعا في المركز الأخير وله 12 نقطة. وشهدت المباراة تألق روني الذي سجل الهدف الثالث لإيفرتون رافعا رصيده الى 10 اهداف.