قرر النجم الدولي التشيكي السابق توماس روزيسكي وضع حد لمسيرته في ملاعب كرة القدم عن 37 عاما.

وأمل لاعب وسط بوروسيا دورتموند وارسنال السابق أن يلتحق مستقبلا بنادي العاصمة سبارتا براغ، دون أن يحدد المنصب إن كان إداريا أو فنيا.

وأضاف القائد السابق لمنتخب تشيكيا (105 مباراة و23 هدفا) «هناك فرص كبيرة بأن أتمكن من مواصلة المشوار مع سبارتا براغ، أملك خبرة كبيرة في كرة القدم، وبإمكاني المساعدة».

وبدأ روزيسكي مشواره الاحترافي مع سبارتا براغ عام 1998 وتوج معه بلقب الدوري المحلي ثلاث مرات قبل أن يتركه في 2001 من أجل الالتحاق بدورتموند، حيث لعب حتى 2006 وأحرز معه لقب الدوري (2002)، ثم انضم الى ارسنال، حيث دافع عن ألوان اللندني طوال 10 مواسم.