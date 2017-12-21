تأهل نابولي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه اودينيزي 1-0.

ويدين فريق المدرب ماوريتسيو ساري الذي استعاد صدارة ترتيب الدوري من انتر ميلان، بتأهله إلى المتألق لورنتسو إينسيني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71.

كأس ألمانيا

احتاج فولفسبورغ الى التمديد للعودة من ملعب نورمبرغ ببطاقة التأهل الى ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا، وذلك بفوزه عليه 2-0.

ويدين فولفسبورغ، المتوج بلقب الكأس مرة واحدة عام 2015، بتأهله الصعب الى فيليكس اودووكاي والبديل دانيال ديدافي، اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 96 و118 على التوالي.

ولحق فولفسبورغ بشالكه وماينتس وبادربورن (درجة ثالثة) التي تأهلت الثلاثاء بفوزها على كولن (1-0) وشتوتغارت (2-1) وانغولشتات من الدرجة الثانية (1-0) على التوالي.