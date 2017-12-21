أبقى مان سيتي على حلم الرباعية قائما بفوزه الصعب على ليستر سيتي بركلات الترجيح 5-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) على ملعب كينغ باور، وبلغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة لكرة القدم.

ولحق به أرسنال بفوزه على ضيفه وست هام 1-0.

وتغرد كتيبة المدرب بيب غوارديولا خارج السرب في البريمييرليغ، كما بلغت الدور الثاني من دوري أبطال اوروبا حيث ستواجه بازل السويسري، في حين تستهل مسابقة كأس انجلترا الشهر المقبل.

وفرض حارس مرمى السيتي البديل التشيلي كلاوديو برافو نفسه نجما للمباراة بتصديه لركلتي جزاء نفذهما جيمي فاردي والجزائري رياض محرز.

وبلغ ارسنال الدور نصف النهائي من المسابقة بفوزه على جاره وست هام 1-0 في الدور ربع النهائي بهدف حمل توقيع ويلباك.