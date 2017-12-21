واصل اليوناني من أصل نيجيري يانيس انتيتوكونمبو تألقه هذا الموسم وقاد مليووكي باكس لإسقاط ضيفه كليفلاند كافالييرز وصيف البطل، بالفوز عليه 119-116 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، رغم النقاط الـ 39 التي سجلها «الملك» ليبرون جيمس.

ولعب اليوناني الذي يدافع عن ألوان ميلووكي منذ 2013 بعد أن كان الخيار الـ 15 للأخير في «درافت» ذلك العام، دورا أساسيا في الحاق الهزيمة الثانية فقط بكليفلاند في آخر 20 مباراة والتاسعة هذا الموسم في 32، ليس بتسجيله 27 نقطة مع 14 متابعة و8 تمريرات حاسمة وحسب، بل لأنه كان صاحب 3 نقاط حاسمة في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وفشل فريق المدرب تايرون لو في تأكيد تفوقه على ميلووكي والفوز عليه للمرة السادسة على التوالي، متأثرا بتراجع مستواه في الربعين الثاني والثالث اللذين حسمهما صاحب الأرض 39-24 و29-25.

وبدا ميلووكي في طريقه لفوز سهل على وصيف البطل وكان متقدما 103-83 عندما انتفض رجال لو من دون «الملك» جيمس الذي كان جالسا في هذه الفترة على مقاعد البدلاء، وسجلوا 24 نقطة مقابل 3 فقط لصاحب الأرض ما سمح لهم بالتقدم 107-105 اثر ثلاثيتين على التوالي لدواين وايد الذي وضع فريقه في المقدمة للمرة الأولى منذ الربع الثاني.

لكن ميلووكي تدارك الموقف هذه المرة ورد بثلاثية من مالكولم بروغدون الذي أعاد فريقه الى المقدمة قبل 3، 38 دقيقة على صافرة النهاية.

وبعد أن أعاد جيمس الضيوف الى المقدمة بسلة مع رمية حرة قبل دقيقتين على النهاية، رد ميلووكي مجددا بثلاثية لتوني سنيل في آخر 58.9 ثانية.

ثم اخفق كليفلاند في محاولته التالية ووصلت الكرة الى انتيتوكونمبو الذي سجل سلة وانتزع خطأ ونجح في الرمية الحرة لتصبح النتيجة 117-113 لفريق المدرب جيسون كيد قبل 5.9 ثوان على النهاية، وكان ذلك كافيا ليخرج صاحب الأرض منتصرا للمباراة الـ 16 من أصل 29 هذا الموسم.

وقاد برادلي بيل فريقه واشنطن ويزاردز لفوزه الـ 17 في 31 مباراة وجاء على حساب ضيفه نيو اورليانز بيليكنز 116-106، بتسجيله 14 من نقاطه الـ 26 في الربع الثالث.