اعتبر فرناندو توريس نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني أن ليونيل ميسي اللاعب الأفضل، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يقدر الإنجازات التي حققها كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.

وقال توريس في حوار أجرته معه صحيفة ماركا الإسبانية: «ميسي يهيمن على جميع جوانب اللعبة، كريستيانو أيضا حقق إنجازات عديدة، فهو يستحق الإشادة والتقدير، لأنه أنجزها في وجود ميسي، الذي اعتبره الأفضل، لا أعتقد أنني رأيت أو سأرى لاعبا مثله».

وعن زميله في أتلتيكو النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، واحتمال رحيله نهاية الموسم، رد فرناندو توريس: «غريزمان لاعب كبير، بالتأكيد أتمنى أن يبقى معنا، ولكن في النهاية استمراره أو رحيله سيعتمد على رغبته هو شخصيا».

وعن مستقبله مع الروخيبلانكوس، قال: «أريد أن أبقى هنا للأبد، عقدي الحالي ينتهي بنهاية الموسم، ولكن التجديد ليس في يدي بل في يد الإدارة».

يذكر أن توريس صاحب الـ 33 عاما، بدأ مسيرته مع أتلتيكو بين عامي 2001 و2007، ثم تنقل بين أندية ليفربول، وتشلسي وميلان قبل أن يعود للروخيبلانكوس عام 2015.